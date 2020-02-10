Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой стал голкипер «Детройта» Джонатан Бернье.

Вратарь отразил 39 бросков и помог своей команде обыграть «Бостон» (3:1).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой.

24-летний хоккеист отразил 42 из 43 бросков по своим воротам в матче против «Лос-Анджелеса» (4:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, набравший три (2+1) очка в игре против «Чикаго» (5:2).