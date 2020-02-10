Главный тренер «Рейнджерс»: Играть будет тот вратарь, кто делает это хорошо Сегодня нью-йоркцы одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал конкуренцию среди вратарей в команде.

«Играть продолжит лучший. Для нас больше не является приоритетом поддерживать людей в форме. Главное - побеждать, и играть будет тот, кто делает это хорошо», - приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Первой звездой встречи и второй звездой игрового дня в НХЛ признан Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.

24-летний хоккеист стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчах. В январе Шестеркин совершил 46 сейвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Кроме того, россиянин стал первым вратарем в истории нью-йоркского клуба, добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом не менее 40 сейвов.

Добавим, что помимо Шестеркина во вратарскую бригаду «Рейнджерс» входят еще один россиянин Александр Георгиев и опытнейший швед Хенрик Лундквист.