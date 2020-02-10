Дарюс Каспарайтис: То, что сейчас делает Овечкин - это невероятно Россиянин имеет шанс стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис считает, что у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

«С такими габаритами и физическими возможностями у Александра есть шанс побить рекорд Гретцки. Удивляет, что он в таком возрасте забивает по 40-50 голов. Лига сейчас совершенно другая. Защитники играют умнее. Раньше в НХЛ около 20 человек набирали по 100 очков за сезон. Поэтому то, что сейчас делает Овечкин - это невероятно. Саня такой человек, который может выдать голевую серию, а потом затухнуть на неделю. Так что я ему могу пожелать, чтобы он забивал в каждой игре по одной шайбе. Будет интересно и прикольно, если хоккеист из России побьет рекорд игрока, которого считают самым великим в истории», - сказал Каспарайтис в интервью Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Овечкин забросил 40 шайб и возглавляет гонку снайперов. Всего в карьере на счету россиянина 698 голов. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги. На седьмом месте в рейтинге находится Майк Гартнер (708). Больше всего голов в карьере в НХЛ забил Гретцки (894).

«Вашингтон» занимает второе место в таблице Восточной конференции. После 55 матчей команда набрала 77 очков. В последних пяти играх «Кэпиталз» потерпели три поражения.

11 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Айлендерс».