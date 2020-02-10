Дарюс Каспарайтис: То, что сейчас делает Овечкин - это невероятно

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис считает, что у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.
«С такими габаритами и физическими возможностями у Александра есть шанс побить рекорд Гретцки. Удивляет, что он в таком возрасте забивает по 40-50 голов. Лига сейчас совершенно другая. Защитники играют умнее. Раньше в НХЛ около 20 человек набирали по 100 очков за сезон. Поэтому то, что сейчас делает Овечкин - это невероятно. Саня такой человек, который может выдать голевую серию, а потом затухнуть на неделю. Так что я ему могу пожелать, чтобы он забивал в каждой игре по одной шайбе. Будет интересно и прикольно, если хоккеист из России побьет рекорд игрока, которого считают самым великим в истории», - сказал Каспарайтис в интервью Sport24.ru.
Напомним, в текущем сезоне Овечкин забросил 40 шайб и возглавляет гонку снайперов. Всего в карьере на счету россиянина 698 голов. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги. На седьмом месте в рейтинге находится Майк Гартнер (708). Больше всего голов в карьере в НХЛ забил Гретцки (894).
«Вашингтон» занимает второе место в таблице Восточной конференции. После 55 матчей команда набрала 77 очков. В последних пяти играх «Кэпиталз» потерпели три поражения.
11 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Айлендерс».
Augsburg Calling. Как немецкий панк и фанат «Аугсбурга» изменил все Что объединяет футбол и музыку. 08.02.2020 14:59 Футбол Анисимов Вадим Максим Мамин: Мы могли обыграть каждого соперника на Евротуре Форвард сборной России Максим Мамин о своем впечатлении от шведского этапа Евротура. 09.02.2020 19:52 Хоккей Кузютина Елена «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай «Привезем пояса, а «Канело» будет кофе наливать». Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Футбол Галимзянов Данил, Усачев Владислав Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай