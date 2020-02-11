«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4» Хоккеисты «Вашингтона» проиграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Джон Карлссон (13-я минута), Ларс Эллер (32) и Ти Джей Оши (37), у клуба из Нью-Йорка отличились Энтони Бовиллье (4, 7), Девон Тэйвз (18), Леонид Комаров (21) и Джордан Эберле (31).

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду чуть более 9 минут и покинул лед из-за травмы. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4», а защитник Дмитрий Орлов - с «-1». Голкипер «Илья Самсонов провел на площадке 30 минут 35 секунд и пропустил 5 шайб после 20 бросков.

Добавим, что после этой игры «Айлендерс» набрал 70 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 77 очками занимает на «Востоке» третье место.