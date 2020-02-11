Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Флориду» Хоккеисты «Филадельфии» одержали победу над «Флоридой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Иван Проворов (14-я минут), Джеймс ван Римсдайк (26), Трэвис Занхайм (40) и Клод Жиру (59). У «Пантерз» отличился Маккензи Уигар (4).

Отметим, что Проворов забросил десятую шайбу в сезоне, всего на счету защитника 27 (10+17) очков в текущем сезоне.

После этой игры «Филадельфия» с 69 очками расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Флорида» с 64 баллами занимает на «Востоке» десятое место.

В следующем матче «Филадельфия» в гостях сыграет против «Айлендерс», а «Флорида» на выезде встретится с «Нью-Джерси».