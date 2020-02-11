Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Флориду»

Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии.27.01.2020 17:45ТеннисМысин Николай
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое местоЧемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13ММАВащенко Сергей
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open«Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора».31.01.2020 18:00ТеннисВелиев Эмиль
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian OpenПосле поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил.29.01.2020 18:00ТеннисМысин Николай
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее ЛебедеваИзвестный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45БоксУсачев Владислав
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертаяНа этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии.18.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моимРоссийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева.05.02.2020 14:00БоксУсачев Владислав
2:5 – минус три опять. Сборная России вчистую проиграла шведамНаш «детский сад» наступил на старые грабли, дали сопернику убежать в отрыв. Догнать же не получилось. 08.02.2020 21:21ХоккейДомрачев Владислав
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий неделиНельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное.27.01.2020 19:15Фигурное катаниеТигай Лев
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанцииОчередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00БиатлонТигай Лев