Дубль Кучерова принес «Тампа-Бэй» победу над «Коламбусом» в овертайме Хоккеисты «Тампа-Бэй» в овертайме переиграли «Коламбус» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил нападающий Никита Кучеров (3-я и 61-я минуты), у «Блю Джекетс» отличился Оливер Бьеркстранд (24).

Отметим, что защитник «Тампа-Бэй»Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу.

После этой игры «Тампа-Бэй» набарла 77 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» с 70 баллами занимает на «Востоке» шестое место.

В следующем матче «Лайтнинг» на выезде сыграют с «Питтсбургом», «Блю Джекетс» на выезде встретятся с «Баффало».