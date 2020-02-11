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Макдэвид может пропустить встречу с «Чикаго» из-за травмы - Советский спорт
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11 февраля 2020 07:31Хоккей

Макдэвид может пропустить встречу с «Чикаго» из-за травмы

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид надеется, что ушиб колена не помешает ему сыграть в домашнем матче против «Чикаго».

- Просто ударился. Немного болит и припухло. Решил немного отдохнуть. Посмотрим, что будет завтра. Похоже на судорогу в нижней части бедра, где-то над коленом. Было больно, и я играл через боль, надеясь, что все пройдет, - приводит слова нападающего «Эдмонтона» официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что в понедельник Макдэвид тренировался с командой, но завершил занятие досрочно.

Напомним, что центрфорвард «Ойлерз» ушиб колено 8 февраля в матче против «Нэшвилла» (3:2).

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