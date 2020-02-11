Барри Тротц: Я верю, что Овечкин является величайшим снайпером, доселе игравшим в НХЛ Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

- Как я уже говорил, я верю, что он является величайшим снайпером, доселе игравшим в НХЛ. Он забьет ещё много голов. Если бы я делал ставки, то поставил на то, что Ови обгонит Гретцки. У меня нет никаких сомнений, что он это сделает, - цитирует слова Тротца официальный сайт НХЛ.

На данный момент в активе Овечкина 698 заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является Гретцки на счету которого 894 гола.