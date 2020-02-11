Брэйди Шей: Такое ощущение, что Шестеркин заглатывает шайбы, как удав Защитник «Рейнджерс» Брэйди Шей – об игре российского голкипера нью-йоркской команды Игоря Шестеркина.

- С ним всегда чувствуешь себя спокойно. Такое ощущение, что Шестеркин заглатывает шайбы, как удав. Он почти не допускает отскоков, что делает нашу работу намного легче. Нас всех с первых же минут знакомства поразила его уверенность в себе, которая передается окружающим. И то, как он сейчас играет, с каждым матчем ее усиливает, - цитирует слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Шестеркин стал первым вратарем в истории «Рейнджерс», который выиграл пять из своих шести первых матчей.