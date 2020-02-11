«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» и прервал свою серию из четырех поражений подряд Хоккеисты «Ванкувера» обыграли «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпоната НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Зак Макьюэн (8-я минута), Брэндон Саттер (13), Джорди Бенн (14), Элиас Петтерссон (21), Джей Ти Миллер (39) и Джейк Виртанен (43), у «Предаторз» точными бросками отличились Крэйг Смит (26) и Микаэль Гранлунд (28).

После этой игры «Ванкувер», прервавший свою серию из четырех поражений кряду, набрал 67 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Нэшвилл», потерпевший третье поражение в пяти в последних встречах чемпионата, с 59 очками занимает на «Западе» десятое место.

В следующем матче «Кэнакс» на своем льду сыграют против «Чикаго», а «Предаторз» дома встретятся с «Айлендерс».