Брэйден Холтби: В этой встрече все сложилось против Самсонова Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби – об пяти пропущенных шайбах вратаря «Кэпиталз» Ильи Самсонова в матче против «Айлендерс».

- Всегда тяжело, когда ты впервые переживаешь что-то подобное. Дело в том, что у него не было шансов – просто в этой встрече все сложилось против него. Но у него действительно хорошая голова на плечах, и я уверен, что он это знает, - приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против нью-йоркской команды Самсонов пропустил пять шайб после 20 бросков и покинул площадку на 31-й минуте встречи.