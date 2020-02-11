«Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» Хоккеисты «Калгари» одержал победу в гостях над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Флэймз» заброшенными шайбами отметились Милан Лучич (5-я минута), Тобиас Ридер (5), Зак Риналдо (10), Марк Янковски (31), Мэттью Ткачак (42) и Микаэль Баклунд (55). У «Шаркс» точными бросками отличились Эрик Карлссон (13) и Брент Бернс (25). В следующем матче «Сан-Хосе» в гостях сыграет против «Виннипега», а «Калгари» на выезде встретится с «Лос-Анджелесом».