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«Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» - Советский спорт
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11 февраля 2020 09:19Хоккей

«Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Калгари» одержал победу в гостях над «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Флэймз» заброшенными шайбами отметились Милан Лучич (5-я минута), Тобиас Ридер (5), Зак Риналдо (10), Марк Янковски (31), Мэттью Ткачак (42) и Микаэль Баклунд (55). У «Шаркс» точными бросками отличились Эрик Карлссон (13) и Брент Бернс (25).

В следующем матче «Сан-Хосе» в гостях сыграет против «Виннипега», а «Калгари» на выезде встретится с «Лос-Анджелесом».

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