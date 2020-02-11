«Сибирь» проиграла «Куньлуню», прервав свою серию из трех побед Китайский клуб добился успеха впервые с 22 января.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Тайлер Вонг отличился на 25-й минуте, Брэдон Ип – на 35-й, а Деванте Смит-Пелли – на 37-й. Вратарь гостей Шимон Грубец отразил 28 бросков.

«Куньлунь» впервые в нынешнем году сыграл «на ноль». В прошлый раз команда Курта Фрейзера не пропускала шайб 17 декабря, когда дома обыграла «Адмирал» со счетом 4:0.

Домашнее поражение прервало 3-матчевую победную серию «Сибири». В турнирной таблице Восточной конференции новосибирская команда занимает 5-е место, набрав 65 очков в 55 встречах.

«Куньлунь Ред Стар» прервал серию из четырех поражений и занимает 7-е место на Востоке с 59 очками после 58 игр.

13 февраля «Сибирь» примет «Сочи», а «Куньлунь» сыграет в гостях с «Северсталью».