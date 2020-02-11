«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Хартикайнена - Советский спорт
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11 февраля 2020 19:22ХоккейШарафудинов Виктор

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Хартикайнена

Уфимцы занимают 6-е место на Востоке.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Адмирал» завершился со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На 12-й минуте счет открыл Никита Сошников, а во втором периоде Теэму Хартикайнен оформил дубль. На 31-й минуте финн реализовал большинство в формате 5 на 3, а затем забросил шайбу и в равных составах на 35-й.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 56 встречах. «Адмирал» находится на девятой позиции, оставшись с 54 очками после 55 игр.

13 февраля «Салават Юлаев» примет «Спартак», а «Адмирал» сыграет в гостях с «Авангардом».

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