«Автомобилист» проиграл «Барысу», у клуба из Казахстана серия из четырех побед По ходу встречи команды из Екатеринбурга вела 2:1.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Барыс» завершился со счетом 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).

Счет на 25-й минуте открыл нападающий гостей Никита Михайлис, но на 29-й Евгений Мозер восстановил равновесие, а на 36-й Питер Холланд вывел «Автомобилист» вперед.

В дальнейшем шайбы забрасывали только гости из Казахстана. Ииро Пакаринен сделал счет 2:2 на 39-й, а в третьем периоде Дастин Бойд и Атте Охтамааа реализовали большинство – соответственно на 42-й и 55-й минутах.

«Автомобилист» находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея 70 очков после 56 встреч.

«Барыс» с четырьмя победами подряд идет на третьей позиции (78 очков после 56 игр).

13 февраля «Автомобилист» примет «Йокерит», а «Барыс» сыграет в гостях с ЦСКА.