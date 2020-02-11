«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» Нижнекамцы вышли на девятое место на Востоке, обойдя «Адмирал».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Локомотив» завершился со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).

К 8-й минуте хозяева выигрывали 2:0. На 4-й минуте отличился Марат Хайруллин, а на 8-й – Райан Мерфи. Еще в первом периоде «Локомотив» отыгрался – на 15-й шайбу забросил Стефан Да Коста, а 77 секунд спустя поздравления принимал Владимир Ткачев.

Тем не менее, два очка достались «Нефтехимику». На 30-й минуте автором гола стал Ильдар Шиксатдаров, а на 50-й Йонасу Энланду удалось отличиться в меньшинстве.

На 58-й минуте Антон Ландер сократил отставание «Локомотива» до минимума, поразив ворота «Нефтехимика» в формате 6 на 4, однако от поражения команда Майка Пелино не спаслась.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 56 встречах. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке, имея 54 очка после 55 встреч. Столько же у «Адмирала», однако у команды из Владивостока меньше побед в основное время.

13 февраля «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург», а «Локомотив» – минское «Динамо».