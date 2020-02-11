ЦСКА переиграл «Торпедо» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Торпедо» завершился в пользу москвичей – 4:1.

В составе победителей отличились Антон Слепышев, а также Сергей Толчинский (дубль) и Алексей Марченко. У гостей это сделал Тай Рэтти.

После этой встречи армейцы занимают первое место в таблице «Запада», набрав 86 очков. В активе нижегородцев – 58 очков и 7-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Торпедо» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Слепышев (Кемпе, Капризов), 15:43 – 1:0; Рэтти (Шенфельд), 32:59 – 1:1; Толчинский (Робинсон, Нестеров, бол), 36:49 – 2:1; Толчинский (Ибрагимов, Капризов), 38:13 – 3:1; Марченко (мен, ПВ), 57:56 – 4:1