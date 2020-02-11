«Спартак» победил «Металлург» в Москве - Советский спорт
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11 февраля 2020 21:59ХоккейГичунцев Артур

«Спартак» победил «Металлург» в Москве

Таким образом, красно-белые выиграли второй поединок кряду.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Металлург» завершился в пользу красно-белых со счетом 4:2.

В составе россиян отличились Робин Ганзл (дубль), Патрик Херсли, а также Каспарс Даугавиньш. У магнитогорского клуба по шайбе забросили Богдан Потехин и Андрей Нестрашил.

После этой встречи «Спартак» и занимает пятое место в таблице «Запада», набрав 70 очков. В активе «Магнитки» – 58 очков и восьмая позиция в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Металлург» – 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Голы: Потехин, 21:48 – 0:1; Нестрашил (Филиппи, бол), 29:21 – 0:2; Ганзл (Никонцев, Кулик), 32:54 – 1:2; Херсли (Цыплаков, Кулик), 48:03 – 2:2; Даугавиньш (Зубов, Ганзл, бол), 48:46 – 3:2; Ганзл (Никонцев, Рылов), 59:51 – 4:2

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