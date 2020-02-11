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СКА выиграл у «Амура», одержав шестую победу подряд - Советский спорт
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11 февраля 2020 22:12ХоккейШарафудинов Виктор

СКА выиграл у «Амура», одержав шестую победу подряд

Питерцы идут на втором месте в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Амур» завершился со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 19-й минуте счет открыл чешский защитник хабаровчан Ондржей Витасек, но к середине второго периода СКА уже выигрывал. На 21-й отличился Александр Барабанов, а на 28-й – Василий Токранов.

За 5:17 до конца форвард «Амура» Денис Голубев восстановил равновесие, однако на 57-й минуте гол Евгения Котова принес победу хозяевам.

СКА с шестью победами подряд занимает второе место в Западной конференции, набрав 81 очков в 56 встречах.

«Амур» занимает предпоследнее 11-е место на Востоке с 52 очками после 55 встреч. Поражение в Санкт-Петербурге прервало 4-матчевую победную серию хабаровчан.

13 февраля СКА сыграет в гостях с «Торпедо», а «Амур» продолжит выездное турне матчем против «Витязя».

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