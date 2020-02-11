«Витязь» вырвал победу у «Сочи» и прервал серию их трех поражений Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

Хоккеисты «Витязя» нанесли поражение игрокам «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.

В составе победителей отличились Данила Моисеев, а также Александр Семин. У гостей шайбу забросил Денис Мосалев.

После этой встречи «Витязь» занимает 7-е место в таблице «Запада», набрав 60 очков. У «Сочи» – 53 очка и 9-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Сочи» – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мосалев (Ю. Александров, Шмелев, бол), 33:07 – 0:1; Моисеев (Евсеенков, Макеев), 46:02 – 1:1; Семин (Макеев). 60:31 – 2:1