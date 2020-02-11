«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс», прервав серию казанцев из семи побед В Балашихе сыграли две лучшие команды Восточной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Ак Барс» завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). После ничьей 1:1 в основное время и овертайме «Авангард» добился победы в серии буллитов – 2:1.

С третьей минуты хозяева выигрывали 1:0 после того, как отличился Валентин Пьянов, однако за 13 секунд до конца основного времени «Ак Барс» отыгрался стараниями Станислава Галиева после замены вратаря Адама Рейдеборна на полевого игрока.

Тем не менее, «Авангард» все равно получил два очка, оказавшись удачливее в серии буллитов.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» и «Авангард» занимают первое и второе место. Казанцы лидируют с 83 очками после 55 встреч. У «Авангарда» – 80 после 57.

13 февраля «Ак Барс» сыграет в гостях с рижским «Динамо», а «Авангард» примет «Адмирал».