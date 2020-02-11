В «Спартаке» заявили, что клюшек, ранее закупленных в Китае, хватит до конца сезона

Основными производителями хоккейного инвентаря являются компании CMM и Bauer, а основные производственные мощности находятся на территории Китая. Из-за эпидемии коронавируса были опасения по поводу того, что у команд Континентальной хоккейной лиги могут возникнуть проблемы с инвентарем, однако в хоккейном клубе «Спартак» уверяют, что дефицита не будет.
«На данный момент проблем с клюшками нет, поскольку они были в достаточном количестве закуплены еще до сезона, – заявил руководитель пресс-службы московского клуба Владимир Самохин в интервью News.ru – На регулярный чемпионат и плей-офф их должно хватить. Проблема возникнет, только если ситуация с поставками из Китая затянется месяца на три-четыре».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 56 играх. Благодаря сегодняшней победе над магнитогорским «Метталургом» (4:2 дома) команда Олега Знарка досрочно вышла в плей-офф.
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