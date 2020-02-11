Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо» из Риги Игра двух худших команд КХЛ состоялась в столице Латвии.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск) завершился со счетом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Шайбы минчан на счету Андрея Костицына (34-я минута в формате 4 на 4) и Райана Спунера (36-я в большинстве).

Единственная шайба рижской команды в активе Улиса Балинскиса (57-я).

Белорусский клуб прервал серию из четырех поражений и в данный момент занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции, набрав 37 очков в 55 матчах.

Рижане, проиграв в 11-й раз подряд, замыкают турнирную таблицу Запада. Латвийское «Динамо» находится на 12-й позиции, имея 34 очка после 55 встреч.

13 февраля минчане сыграют в гостях с «Локомотивом», а рижское «Динамо» примет «Ак Барс».