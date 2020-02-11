Олег Знарок: Тяжело вкатывались, но в третьем периоде неплохо начали играть и победили Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом».

Московский «Спартак» досрочно оформил выход в плей-офф. Красно-белые дома обыграли «Металлург» со счетом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи. После игры главный тренер красно-белых Олег Знарок пообщался с журналистами.

«Нас с победой, все – молодцы, – цитирует Знарка официальный сайт московского клуба. – Я уже говорил, что мы неплохо поработали в паузе. Сегодня была первая игра, и мы тяжело вкатывались в нее. Но в третьем периоде неплохо начали играть и победили. Значит делаем все правильно. Наверное, не вкатились в игру просто с самого начала, а потом заиграли так, как необходимо».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 56 играх.