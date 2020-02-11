Боб Хартли: Матч был сопоставим с плей-офф Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу над «Ак Барсом» в серии буллитов.

В Балашихе в матче двух сильнейших команд Восточной конференции «Авангард» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» после того, как основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. После игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Мы одержали большую и важную победу, – цитирует Хартли Чемпионат.com. – Невероятную игру продемонстрировали обе команды. Была потрясающая интенсивность, высокие скорости, давление со стороны обоих соперников. Сложно было создавать моменты в атаке, поскольку совсем не было времени. Оба вратаря действовали потрясающе. Отлично, что мы взяли два очка.

Не знаю, встретимся ли с «Ак Барсом» в плей-офф, но, если это произойдет, значит, мы пройдем далеко. Никаких легких прогулок не будет. Обе команды хорошо действовали и в обороне, и в нападении. Да, мы провели много времени в зоне «Ак Барса», но аналогично можно сказать и про соперника. Всем хочется забрасывать больше шайб, но в КХЛ сложно это делать. Мы довольны нашей победой.

Еще до перерыва мы говорили, что главное для нас – показывать стабильную игру. Очень важно, чтобы все игроки понимали нашу систему. Мне нравится наше состояние на сегодня. Хотим занять максимально высокое место в таблице. Сегодняшний матч был сопоставим с плей-офф. Оставшиеся игры нас еще больше закалят.

Давно было решено, что один из матчей с «Ак Барсом» в воротах сыграет Эмиль Гарипов. Это важно и для игрока, и для прессы, задает хороший тон. Бобков немного приболел. Эмиль отлично играет, он командный игрок и потрясающий человек».

Гарипов выступал за «Ак Барс» с 2007 года по 2019-й. В декабре он стал игроком «Авангарда».

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» и «Авангард» занимают первое и второе место. Казанцы лидируют с 83 очками после 55 встреч. У «Авангарда» – 80 после 57.

13 февраля «Авангард» примет «Адмирал».