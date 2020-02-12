Варламов отразил 35 бросков в победном матче «Айлендерс» против «Филадельфии» (видео)

«Айлендерс» одержали домашнюю победу над «Филадельфией» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (3:0, 0:2, 2:1).
Самым результативным у хозяев стал Мэтью Барзал, сделавший асссистентский хет-трик.
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 бросков из 38.
В составе проигравших результативную передачу сделал Иван Проворов.
В таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают пятое место, набрав 72 очка, «Филадельфия» - седьмая (69).
Следующие матчи обе команды проведут 14 февраля в гостях. «Флайерз» встретятся с «Флоридой», а «Айлендерс» - с «Нэшвиллом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Голы: Бэйли, 8. Мартин, 12. Эберле, 16. Палок, 60. Комаров, 60 — Конечны, 30. Хегг, 32. Кутюрье (Проворов), 59.