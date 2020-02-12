Шайба Сергачева с передачи Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Питтсбург» (видео) «Лайтнинг» одержали восьмую победу подряд.

«Питтсбург» в овертайме проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0).

Победную шайбу забросил Янни Гурд.

В составе победителей отличился защитник Михаил Сергачев, которому ассистировал Никита Кучеров. Нападающий набрал 70 (27+43) очков в 56 матчах текущего сезона. Добавим, что по ходу матча Кучеров получил травму. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

В составе «Пингвинз» единственную шайбу забросил Евгений Малкин. Россиянин забил 18-й гол в сезоне и 409-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 91-е место в истории лиги.

«Тампа» набрала 79 очков и поднялась на второе место в таблице Восточной конференции, «Питтсбург» - четвертый (73).

14 февраля «Лайтнинг» примут «Эдмонтон», а днем позже «Пингвинз», также на своем льду, сыграют с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Тампа» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0)

Голы: Малкин, 12 — Сергачев (Кучеров), 24. Гурд, 63.