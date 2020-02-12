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«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», Гусев и Дадонов очков не набрали (видео) - Советский спорт
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12 февраля 2020 06:48ХоккейНечаев Юрий

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», Гусев и Дадонов очков не набрали (видео)

«Пантерз» одержали первую победу после четырех поражений.

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (1:2, 2:3, 0:0).

В составе победителей по три очка набрали защитники Марк Писик (1+2) и Майк Мэтисон (1+2), а также нападающий Ноэль Аччари (1+2).

Россияне Евгений Дадонов и Никита Гусев результативными действиями не отметились. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Пантерз» занимают десятое место, набрав 66 очков. «Девилз» - 14-е (50).

14 февраля «Флорида» на своем льду примет «Филадельфию», а «Нью-Джерси» - «Детройт».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)
Голы: Хьюз, 4. Руни, 25. Палмьери, 35 — Коннолли, 12. Матесон, 20. Пысик, 23. Ватрано, 25. Аккьяри, 26.

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