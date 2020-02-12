Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Каролину» (видео) «Старз» выиграли вторую игру подряд.

«Даллас» на своей площадке обыграл «Каролину» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей хет-трик оформил Джейми Бенн, еще один гол забил Денис Гурьянов. Для россиянина заброшенная шайба стала 16-й в сезоне. Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 25.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал одно очко за результативную передачу.

В активе «Далласа» 69 очков. Команда занимает третье место в таблице Западной конференции. «Каролина» - девятая на Востоке (67).

14 февраля «Старз» сыграют на выезде против «Торонто», а днем позже «Харрикейнз» примут «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бенн, 8, 36, 59. Гурьянов, 33 — Ахо (Свечников), 18.