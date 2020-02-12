Макдэвид выбыл на две-три недели

- Это нормальные сроки восстановления для такой травмы. Мы надеемся на маленький срок. Но уже хорошо, что он выбыл не на долгое время. Через неделю посмотрим. Мы знаем, что это за травма. Все заживет. Просто нужно время для лечения, - передает слова генерального менеджера «Ойлерз» Кена Холланда официальный сайт НХЛ.
Отмечается, что Макдэвид вернулся домой в Торонто, чтобы лечиться под наблюдением бригады специалистов.
Напомним, что центрфорвард «Эдмонтона» ушиб колено 8 февраля в матче против «Нэшвилла» (3:2). На четвертой минуте второго периода защитник «Предаторз» Данте Фаббро применил против Макдэвида силовой прием, и форвард врезался в борт.
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