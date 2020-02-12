Макдэвид выбыл на две-три недели - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 февраля 2020 08:15Хоккей

Макдэвид выбыл на две-три недели

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы четырехглавой мышцы.

- Это нормальные сроки восстановления для такой травмы. Мы надеемся на маленький срок. Но уже хорошо, что он выбыл не на долгое время. Через неделю посмотрим. Мы знаем, что это за травма. Все заживет. Просто нужно время для лечения, - передает слова генерального менеджера «Ойлерз» Кена Холланда официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что Макдэвид вернулся домой в Торонто, чтобы лечиться под наблюдением бригады специалистов.

Напомним, что центрфорвард «Эдмонтона» ушиб колено 8 февраля в матче против «Нэшвилла» (3:2). На четвертой минуте второго периода защитник «Предаторз» Данте Фаббро применил против Макдэвида силовой прием, и форвард врезался в борт.

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:41 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев за 56 минут обыграл грузина Басилашвили на турнире ATP в Роттердаме Хачанов победил итальянца Фоньини в первом круге турнира в Роттердаме Медведев сохранил пятую позицию в обновленном рейтинге АТР
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге  В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья
Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в Дохе Под занавес межсезонного турнира в Катаре зрители увидели самый зрелищный поединок между командами Юрия Семина и Валерия Карпина. Но, по иронии судьбы, трофей досрочно забрал себе «Спартак». 09.02.2020 20:36 Футбол Мощенко Захар
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе  Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й.  19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
«Не имеет значения, как заброшу шайбу». Не рановато ли Овечкин начал праздновать юбилейный гол? Случилось то, что я опасался больше всего. В столице США вовсю принялись праздновать – досрочно! – 700-шайбие Овечкина и закономерно нарвались на фиаско: «Вашингтон», долго лидировавший в чемпионате, дома безропотно уступил «Филадельфии», еще мечтающий о плей-офф - 2:7. 09.02.2020 14:52 Хоккей Славин Виталий
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
«Он – великий». Шестеркину хватило шести матчей в «Рейнджерс», чтобы удостоится похвалы тренера Шестеркин отразил 41 бросок и задвинул в запас Георгиева и Лундквиста. А ведь воспитанник «Крыльев Советов» прежде никогда не был основным вратарем. 10.02.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Новости
09:08 Хоккей Генменеджер «Миннесоты»: Могу обещать, что если надежд не останется, будут еще обмены
09:03 Хоккей Дэвид Куинн: У Шестеркина были проблемы с лодыжкой
08:53 Хоккей Защитник «Сент-Луиса» Боумистер перенес сердечный приступ во время матча с «Анахаймом»
08:44 Хоккей Майк Смит: Макдэвид сделает все, чтобы вернуться в строй как можно раньше
08:41 Хоккей Защитник «Тампы»: Василевский - лучший вратарь в НХЛ
08:27 Хоккей Дэйв Типпетт: Травма Макдэвида - серьезный удар, но зато кто-то получит шанс проявить себя
08:21 Хоккей «Колорадо» выиграл у «Оттавы», одна из шайб на счету Ничушкина (видео)
08:15 Хоккей Макдэвид выбыл на две-три недели
08:07 Хоккей Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Каролину» (видео)
07:42 Хоккей Защитник «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом», игра была отменена (видео)
07:24 Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», Бучневич и Панарин отметились результативными передачами (видео)
06:48 Хоккей «Флорида» обыграла «Нью-Джерси», Гусев и Дадонов очков не набрали (видео)
06:33 Хоккей Шайба Сергачева с передачи Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Питтсбург» (видео)
06:15 Хоккей Варламов отразил 35 бросков в победном матче «Айлендерс» против «Филадельфии» (видео)
01:53 Футбол Геннадий Орлов: Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР
01:41 Футбол СМИ: «Краснодар» сделал предложение форварду «Наполи»
01:11 Футбол Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020
00:55 Футбол «Ренн» разгромил «Бельфор» и вышел в полуфинал Кубка Франции
00:11 Формула-1 Команда «Феррари» представила новый болид SF1000 (видео)
00:08 Теннис Светлана Кузнецова: Играю на уровне топ-20, пусть это и звучит нескромно
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Убийство педофила в Уфе: пили водку вместе с убитым, «скорую» вызвали в два часа ночи
В Нижнем Новгороде возникли проблемы при проектировании станции снеготаяния
Парк Героев в центре Волгограда оказался «сквером 20 квартала»
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика