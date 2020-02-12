Защитник «Тампы»: Василевский - лучший вратарь в НХЛ «Лайтнинг» одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман назвал российского вратаря Андрея Василевского лучшим голкипером лиги.

«Василевский - лучший вратарь в этой лиге. Мы явно довольны его игрой. Уже 18 или 19 игр подряд он приносит хотя бы одно очко», - цитирует шведа официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Питтсбург» в овертайме проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0).

Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам. 25-летний россиянин обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей.

«Тампа» набрала 79 очков и поднялась на второе место в таблице Восточной конференции. 14 февраля «Лайтнинг» примут «Эдмонтон».