Майк Смит: Макдэвид сделает все, чтобы вернуться в строй как можно раньше Голкипер «Эдмонтона» Майк Смит – о травме Коннора Макдэвида, из-за которой центрфорвард пропустит две-три недели.

- Мы все знаем Коннора. Он сделает все, чтобы вернуться в строй как можно раньше. Нынешний этап чемпионата имеет огромное значение, набирать очки в это время очень непросто, - передает слова Смита официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что Макдэвид вернулся домой в Торонто, чтобы лечиться под наблюдением бригады специалистов.

Напомним, что форвард «Эдмонтона» ушиб колено 8 февраля в матче против «Нэшвилла» (3:2). На четвертой минуте второго периода защитник «Предаторз» Данте Фаббро применил против Макдэвида силовой прием, и форвард врезался в борт.