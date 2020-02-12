Дэйв Типпетт: Травма Макдэвида - серьезный удар, но зато кто-то получит шанс проявить себя Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт – о травме Коннора Макдэвида, из-за которой центрфорвард пропустит две-три недели.

- Когда теряешь такого хоккеиста, как Коннор, все начинают спрашивать, что у нас происходит. У него отличное настроение. Ему придется пропустить две-три недели, а дальше будет видно. Он уже собирается вернуться как можно быстрее.

Нам будет не хватать его при игре в большинстве. Это серьезный удар, но зато кто-то получит шанс проявить себя. Понятно, что у нас будет меньше голевых моментов при игре в равных состава, - передает слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что Макдэвид вернулся домой в Торонто, чтобы лечиться под наблюдением бригады специалистов.

Напомним, что форвард «Эдмонтона» ушиб колено 8 февраля в матче против «Нэшвилла» (3:2). На четвертой минуте второго периода защитник «Предаторз» Данте Фаббро применил против Макдэвида силовой прием, и форвард врезался в борт.