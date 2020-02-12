Дэвид Куинн: У Шестеркина были проблемы с лодыжкой Клуб из Нью-Йорка одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал замену вратаря Игоря Шестеркина по ходу матча против «Виннипега».

«У него были проблемы с лодыжкой, а не головой. Если врач команды говорит, что у игрока болит лодыжка, то почему мы должны делать замену по причине протокола сотрясения мозга? НХЛ должна разобраться с этой процедурой», - приводит слова Куинна официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня «Виннипег» потерпел домашнее поражение от «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Шестеркин отразил 42 броска из 43. В первом периоде вратарь получил повреждение в столкновении с форвардом «Джетс» Эндрю Коппом и был вынужден покинуть площадку, но во втором игровом отрезке россиянин вернулся на лед и доиграл встречу до конца.

«Рейнджерс» набрали 60 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. 14 февраля нью-йоркцы сыграют на выезде против «Миннесоты».