Генменеджер «Миннесоты»: Могу обещать, что если надежд не останется, будут еще обмены Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин – об обмене Джейсона Закера в «Питтсбург».

- Могу обещать, что если надежд не останется, будут еще обмены. Поэтому я очень хочу, чтобы этот состав боролся за место в розыгрыше Кубка Стэнли. Пока мы продолжаем бороться, но все сразу станет понятно, если кто-то решить сбавить обороты, - цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что накануне «Миннесота» обменяла Закера в «Питтсбург» на Алекса Гальченюка, молодого защитника Кэйлена Эддисона и право выбора в первом раунде драфта либо 2020, либо 2021 годов.