Михаил Сергачев: Василевский спасает нашу команду «Лайтнинг» одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев похвалил голкипера команды Андрея Василевского.

«Василевский спасает нашу команду. Иногда мы говорим: «О, это гол». Но он на месте. Ловушка, нагрудник, блокер - ему трудно забить», - цитирует Сергачева официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» в овертайме проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0).

В составе победителей отличился Сергачев, которому ассистировал Никита Кучеров. Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам. 25-летний россиянин обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей.

«Тампа» набрала 79 очков и поднялась на второе место в таблице Восточной конференции. 14 февраля «Лайтнинг» примут «Эдмонтон».