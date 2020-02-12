Джон Купер: Идеальной обороны не существует и нужно, чтобы вратарь спасал. Василевский это делает «Лайтнинг» одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил игру вратаря Андрея Василевского.

«В футболе есть квотербек. В хоккее такое же значение имеет вратарь. Идеальной обороны не существует, потому нужно, чтобы вратарь тебя при необходимости спасал. Василевский это делает. С перерыва на Рождество и до нынешнего момента. Это впечатляюще», - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Питтсбург» в овертайме проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0).

Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам. 25-летний россиянин обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей.

«Тампа» набрала 79 очков и поднялась на второе место в таблице Восточной конференции. 14 февраля «Лайтнинг» примут «Эдмонтон».