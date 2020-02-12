Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает вариант строительства своей арены Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что московский клуб рассматривает возможность строительства собственной арены.

- В Москве вроде бы и есть дворцы, но их не так много, даже рассматриваем строительство своей арены, но конкретно я не готов говорить. Есть очень много вариантов, пока они все прорабатываются, - приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, что домашним стадионом «Спартака» с сезона-2017/18 является «ЦСКА-Арена».