Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает вариант строительства своей арены - Советский спорт
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12 февраля 2020 13:21Хоккей

Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает вариант строительства своей арены

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что московский клуб рассматривает возможность строительства собственной арены.

- В Москве вроде бы и есть дворцы, но их не так много, даже рассматриваем строительство своей арены, но конкретно я не готов говорить. Есть очень много вариантов, пока они все прорабатываются, - приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, что домашним стадионом «Спартака» с сезона-2017/18 является «ЦСКА-Арена».

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