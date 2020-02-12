Андрей Коваленко: Мы в КХЛ уже много лет отрезаны от Европы, у нас очевидные проблемы Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о выступлении сборной России на третьем этапе Евротура – Шведских играх.

- Если доверие к молодежи на Шведских играх порадовало, то результат огорчил. Как и то, что не у всех новичков заметил горящие глаза и желание выложиться на двести процентов. Для нашего поколения, каждый представитель которого мечтал провести хотя бы один матч за сборную, это выглядело диковато.

- Многие были удивлены тому, что уровень молодежи из КХЛ, мягко говоря, не выше, чем уровень их конкурентов из европейских лиг.

- А чему тут удивляться? Мы в КХЛ уже много лет отрезаны от Европы - не участвуем в Лиге чемпионов, заваливаем один Кубок Шпенглера за другим, хотя там в последние годы играют наши лидеры - Уфа и Магнитогорск. У нас очевидные проблемы, как следствие - уже шестой год не побеждаем на чемпионатах мира. Так в чем тогда сюрприз Шведских игр? - цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).