Андрей Коваленко: Мы в КХЛ уже много лет отрезаны от Европы, у нас очевидные проблемы

- Если доверие к молодежи на Шведских играх порадовало, то результат огорчил. Как и то, что не у всех новичков заметил горящие глаза и желание выложиться на двести процентов. Для нашего поколения, каждый представитель которого мечтал провести хотя бы один матч за сборную, это выглядело диковато.
- Многие были удивлены тому, что уровень молодежи из КХЛ, мягко говоря, не выше, чем уровень их конкурентов из европейских лиг.
- А чему тут удивляться? Мы в КХЛ уже много лет отрезаны от Европы - не участвуем в Лиге чемпионов, заваливаем один Кубок Шпенглера за другим, хотя там в последние годы играют наши лидеры - Уфа и Магнитогорск. У нас очевидные проблемы, как следствие - уже шестой год не побеждаем на чемпионатах мира. Так в чем тогда сюрприз Шведских игр? - цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).
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