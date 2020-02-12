Московское «Динамо» и «Спартак» проведут ретро-матч в честь Юрзинова 23 февраля столичное дерби в чемпионате КХЛ пройдет в особенном формате.

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о том, что команда Владимира Крикунова и «Спартак» 23 февраля проведут игру регулярного чемпионата КХЛ в формате ретро-матча в честь Владимира Юрзинова.

Хоккеисты выйдут на лед в специальной форме, созданной по мотивам свитеров 1960-х годов.

Для болельщиков бело-голубых будет выпущена специальная линейка ретро-атрибутики – значки, шарфы, вымпелы, олимпийки, вязаные игровые свитеры.

Перед началом матча состоится церемония поднятия под своды арены «Динамо» тренерского стяга Владимира Юрзинова, который 20 февраля отпразднует свой 80-летний юбилей.

Антураж в день дерби будет полностью соответствовать эпохе прошлого века. Будут подготовлены выставка ретро-фотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны и интерактивы, а также полевая кухня.

В данный момент «Динамо» и «Спартак», обеспечив себе места в плей-офф, находятся рядом в турнирной таблице Восточной конференции. У динамовцев после 56 встреч 75 очков, а у команды Олега Знарка – 70.

Владимир Юрзинов играл за «Динамо» с 1957 по 1972 годы, проведя в чемпионатах СССР 489 матчей и забросив 239 шайб. В качестве тренера Владимир Владимирович работал с бело-голубыми с 1974 по 1979 и с 1989 по 1992 годы, завоевав три чемпионских титула.