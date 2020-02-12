«Виннипег» объявил о продлении контракта с Моррисом Ранее канадский специалист тренировал магнитогорский «Металлург».

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Моррис продолжит работать с командой, о чем сообщает клубная пресс-служба. Сегодня, 12 февраля он подписал новый многолетний контракт.

Напомним, 53-летний специалист возглавил команду в январе 2014 года. Самое высшее достижение при нем – выход в финал Западной конференции. Это случилось в 2018 году.

В текущем сезоне Виннипег» занимает девятое место в таблице «Запада», набрав 63 очка.