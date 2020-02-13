Овечкин - о спаде «Вашингтона»: Невозможно весь сезон провести стабильно «Кэпиталз» опустились на третье место в таблице Восточной конференции.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказал свое мнение о спаде команды.

«Мы знаем, что случилось. Мы смотрели записи и знаем, где ошибались, так что все будет хорошо. Не получится весь сезон провести стабильно. Всегда будут спады и подъемы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф. Нам надо собраться, сконцентрироваться и начать побеждать», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в последних четырех матчах «Вашингтон» потерпел три поражения, проиграв, в частности, два домашних матча подряд (2:7 «Филадельфии», и 3:5 «Айлендерс»). Команда опустилась с первого на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Бостон» и «Тампу».

Следующий матч «Кэпиталз» проведут 14 февраля в гостях против «Колорадо».