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Богдан Потехин: Для «Магнитки» сейчас каждая встреча как в плей-офф - Советский спорт
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13 февраля 2020 13:33ХоккейКорегин Владислав

Богдан Потехин: Для «Магнитки» сейчас каждая встреча как в плей-офф

Нападающий «Металлурга» Богдан Потехин оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

– Волноваться сейчас некогда – надо выходить и играть на победу в каждом матче. У нас каждая встреча как в плей-офф. Вся команда готова играть и выигрывать, но, к сожалению, случаются такие встречи, как последняя со «Спартаком» (2:4), где мы из-за собственных ошибок упускаем победу. Нужно играть в свой хоккей, и все у нас будет хорошо, – цитируют Потехина «Известия».

Отметим, что на счету 27-летнего россиянина 17 (11+6) очков в 45 матчах. Его команда занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в своем активе 58 очков в 55 играх.

От идущего девятым «Нефтехимика» магнитогорцы имеют отрыв в четыре очка. Сегодня между командами состоится очная встреча в Нижнекамске. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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