Капитан «Куньлуня» Ип: Нас угнетает ситуация с невозможностью играть дома - Советский спорт
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13 февраля 2020 14:45ХоккейШарафудинов Виктор

Капитан «Куньлуня» Ип: Нас угнетает ситуация с невозможностью играть дома

Канадский хоккеист рассказал о трудностях с постоянными перелетами.

Несмотря на невозможность проводить домашние матчи в Пекине из-за эпидемии коронавируса, «Куньлунь Ред Стар» продолжает бороться за выход в плей-офф КХЛ. После 58 матчей китайский клуб занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков.

О том, какие сложности создает такаю ситуация в интервью «Известиям» рассказал капитан «Куньлуня» Брэндон Ип:

«Многих из нас угнетает ситуация с невозможностью играть дома, а постоянные перелеты во время выездных серий физически очень выматывают. Мы все играем на пределе возможностей и выкладываемся в каждом матче, но, к сожалению, не всегда хватает сил на третьи периоды, где соперники оказываются сильнее. Понимаем, что конкуренты за место в плей-офф уже близко, но верим, что наберем максимум очков в оставшихся играх и сохраним место в восьмерке».

Ип выступает за «Куньлунь» с 2017 года. В нынешнем сезоне 34-летний канадский нападающий провел в КХЛ 46 матчей и набрал 31 очко (15 шайб + 16 результативных передач).

Сегодня китайский клуб сыграет в гостях с «Северсталью». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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