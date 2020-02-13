Капитан «Куньлуня» Ип: Нас угнетает ситуация с невозможностью играть дома

Несмотря на невозможность проводить домашние матчи в Пекине из-за эпидемии коронавируса, «Куньлунь Ред Стар» продолжает бороться за выход в плей-офф КХЛ. После 58 матчей китайский клуб занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков.
О том, какие сложности создает такаю ситуация в интервью «Известиям» рассказал капитан «Куньлуня» Брэндон Ип:
«Многих из нас угнетает ситуация с невозможностью играть дома, а постоянные перелеты во время выездных серий физически очень выматывают. Мы все играем на пределе возможностей и выкладываемся в каждом матче, но, к сожалению, не всегда хватает сил на третьи периоды, где соперники оказываются сильнее. Понимаем, что конкуренты за место в плей-офф уже близко, но верим, что наберем максимум очков в оставшихся играх и сохраним место в восьмерке».
Ип выступает за «Куньлунь» с 2017 года. В нынешнем сезоне 34-летний канадский нападающий провел в КХЛ 46 матчей и набрал 31 очко (15 шайб + 16 результативных передач).
Сегодня китайский клуб сыграет в гостях с «Северсталью». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Гарипов поквитался с «барсами». «Авангард» одолел Казань по буллитам Самые яркие моменты большого хоккейного вторника в обзоре «Советского спорта». 11.02.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. 13.02.2020 11:30 Биатлон Тигай Лев Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб. 12.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья