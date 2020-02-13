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«Сочи» обыграл «Сибирь» - Советский спорт
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13 февраля 2020 18:19ХоккейШарафудинов Виктор

«Сочи» обыграл «Сибирь»

Команда Андриевского борется за попадание в плей-офф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Сочи» завершился со счетом 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1). Отыгравшись с 0:2 в третьем периоде, сочинцы победили 3:2 по буллитам.

Хозяева вели 2:0 к 13-й минуте. На 4-й счет открыл Дмитрий Саюстов, а затем Юкка Пельтола отличился в формате 6 на 5.

Гости с юга России отыгрались в третьем периоде. На 48-й минуте Денис Мосалев «размочил» счет, а благодаря голу Симона Бертильссона на 56-й гости перевели матч в овертайм. В серии буллитов ХК «Сочи» победил 3:2. Победный бросок исполнил Мальте Стремвалль.

«Сибирь» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 56 встречах.

«Сочи» находится на 9-й позиции в Западной конференции. У команды 55 очков после 56 игр. При равном количестве встреч «леопарды» отстают на 3 очков от занимающего 8-ю строчку нижегородского «Торпедо».

15 февраля «Сибирь» примет «Северсталь», а ХК «Сочи» сыграет в гостях с «Барысом».

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