«Спартак» обыграл «Салават Юлаев», забросив в Уфе пять шайб Красно-белые занимают 5-е место в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак» завершился со счетом 2:5 (1:3, 0:0, 1:2).

По ходу первого периода «Спартак» уже вел 3:0. На 6-й минуте отличился Иван Вишневский, а уже 18 секунд спустя шайбу забросил Андрей Кутейкин. Автором третьего гола гостей стал Артем Федоров на 13-й минуте.

Форвард хозяев Александр Бурмистров «размочил» счет за 22 секунды до первого перерыва, но в третьем периоде «Спартак» добавил к своему перевесу еще две шайбы стараниями Робина Ганзла (53-я) и Антона Злобина (56-я).

Итоговый счет 2:5 установил за 22 секунды до конца форвард уфимцев Никита Сошников, реализовав меньшинство.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 встречах.

«Салават Юлаев» находится на шестой позиции на Востоке, имея 63 очка после 57 встреч.

15 февраля «Спартак» сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Салават» примет СКА.