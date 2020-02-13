«Спартак» обыграл «Салават Юлаев», забросив в Уфе пять шайб

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак» завершился со счетом 2:5 (1:3, 0:0, 1:2).
По ходу первого периода «Спартак» уже вел 3:0. На 6-й минуте отличился Иван Вишневский, а уже 18 секунд спустя шайбу забросил Андрей Кутейкин. Автором третьего гола гостей стал Артем Федоров на 13-й минуте.
Форвард хозяев Александр Бурмистров «размочил» счет за 22 секунды до первого перерыва, но в третьем периоде «Спартак» добавил к своему перевесу еще две шайбы стараниями Робина Ганзла (53-я) и Антона Злобина (56-я).
Итоговый счет 2:5 установил за 22 секунды до конца форвард уфимцев Никита Сошников, реализовав меньшинство.
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 встречах.
«Салават Юлаев» находится на шестой позиции на Востоке, имея 63 очка после 57 встреч.
15 февраля «Спартак» сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Салават» примет СКА.
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