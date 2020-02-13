«Автомобилист» проиграл «Йокериту» Два гола на последней минуте клубу из Екатеринбурга не помогли.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Йокерит» завершился со счетом 3:4 (0:1, 0:2, 3:1).

После двух периодов финский клуб вел 3:0. Анти Оксанен оформил дубль, поразив ворота хозяев на 11-й и 28-й минутах после передач Марко Анттилы, а на 32-й Вели-Мати Савинайнен отличился в меньшинстве.

На 50-й минуте Брукс Мэйсик стал автором первого гола «Автомобилиста», но Брайан О’Нил на 58-й сделал счет 4:1 в пользу гостей. Тем не менее, екатеринбуржцы не сдались и на последней минуты организовали два гола. Мэйсик оформил дубль за 18 секунд до конца встречи, а на предпоследней секунде отличился Александр Кучерявенко.

«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции, набрав 77 очков в 56 играх. «Автомобилист» – четвертый на Востоке с 70 очками после 56 матчей. Обе команды гарантировали себе участие в Кубке Гагарина.

15 февраля «Йокерит» примет магнитогорский «Металлург», а «Автомобилист» сыграет в гостях с минским «Динамо».