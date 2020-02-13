«Матч ТВ» покажет документальный фильм о бывшем капитане «Салавата Юлаева» Игоре Григоренко

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарныхспортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.
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