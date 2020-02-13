«Металлург» всухую поиграл «Нефтехимику» Встреча прошла в Нижнекамске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Металлург» завершился в пользу хозяев – 4:0.

В составе победителей отличились Якоб Берглунд, Тимур Шарифьянов, а также Марат Хайруллин и Зак Митчелл.

После этой встречи «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице «Востока», набрав 56 очков. У «Магнитки» – 58 очков и 8-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Металлург» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Берглунд, 28:17 – 1:0; Шарифьянов (Атюшов, Бикмуллин), 34:57 – 2:0; Хайруллин (Шарыченков), 45:52 – 3:0; Митчелл (Уайт, Порядин), 49:03 – 4:0