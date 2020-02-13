«Локомотив» выиграл у минского «Динамо» Для оформления путевки в плей-офф ярославцам осталось одержать всего одну победу.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск) завершился со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Шайбы хозяев на счету Владимира Ткачева (3-я минута в меньшинстве), Максима Осипова (20-я) и Артура Каюмова (27-я в меньшинстве) и Николая Коваленко (54-я).

Автором единственной шайбы минчан стал Райан Спунер (52-я).

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У ярославцев 66 очков после 57 встреч. Для того, чтобы оформить выход в плей-офф независимо от результатов конкурентов, им осталось одержать всего одну победу.

Минское «Динамо» занимает предпоследнюю 11-ю строчку на Западе, имея лишь 37 очков после 56 встреч. Из шести последних матчей белорусский клуб проиграл пять.

15 февраля «Локомотив» примет ЦСКА, а минское «Динамо» – «Автомобилист».